TSE mantém Cunha Lima no cargo até julgamento de recurso O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), concedeu liminar nesta quinta-feira que garante a permanência do governador no cargo até o julgamento de novo recurso no próprio tribunal. Cunha Lima foi cassado no último dia 20 por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2006. Segundo o TSE, o governador distribuiu cheques para cidadãos por meio de um programa assistencial mantido pela Fundação Ação Comunitária durante a campanha. Segundo o site do tribunal, os ministros do TSE, por cinco votos a dois, concederam a liminar que protege o direito de Cunha Lima de permanecer no cargo enquanto recorre contra a cassação. (Texto de Mair Pena Neto)