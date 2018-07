TSE multa PT e Dilma por propaganda eleitoral antecipada

O TSE acolheu representação do PSDB e do Democratas e multou o PT em 20 mil reais, enquanto Dilma recebeu multa de 5 mil reais. Os ministros da corte também decidiram cassar o programa partidário que o PT teria direito a exibir no primeiro semestre de 2011.

De acordo com informações do TSE, os ministros assistiram o programa petista em plenário e, por unanimidade, concluíram que o programa tinha como objetivo a promoção pessoal de Dilma.

PSDB e DEM queriam que a corte eleitoral suspendesse o programa do PT que foi ao ar na noite de quinta-feira, mas como o julgamento do caso foi concluído somente após a veiculação do programa petista, ficou decidido que a legenda não terá programa partidário no primeiro semestre do ano que vem.

(Por Eduardo Simões)