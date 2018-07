TSE rejeita recurso do DEM e mantém candidatura de Paes no Rio O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou nesta segunda-feira recurso da coligação da candidata Solange Amaral (DEM), que pedia impugnação da candidatura de Eduardo Paes (PMDB) à prefeitura do Rio de Janeiro. O argumento da coligação de Solange era de que Paes não teria se desincompatibilizado do cargo de secretário Estadual de Esportes, Lazer e Turismo a tempo de ser o candidato do PMDB. O prazo para desincompatibilização para quem ocupa cargos públicos é de quatro meses antes da votação. Paes, que lidera as pesquisas de intenção de voto no Rio, teve sua exoneração do cargo publicada no Diário Oficial do Estado no dia 6 de junho, com data retroativa de 5 de junho, exatamente o último dia possível. A coligação de Solange alegou que Paes teria viajado à Grécia, no dia 1o de junho, a convite do Comitê Olímpico Brasileiro, na condição de secretário estadual de Esportes e lá ficado até o dia 5 de junho. Os ministros do TSE seguiram, por unanimidade, o voto do relator Eros Grau, indeferindo o recurso. (Reportagem de Mair Pena Neto, Edição de Fabio Murakawa)