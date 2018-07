TSE vai ajudar eleições em cidades afetadas pela chuva

Segundo Lima, houve cidade em que praticamente todos os prédios públicos e escolas foram destruídos. Por isso, o tribunal vai precisar da ajuda do TSE para montar tendas de votação nessas localidades. Lewandowski disse que e ficou impressionado com a gravidade dos estragos que as enchentes causaram nas cidades. Ele lembrou que já esteve em Pernambuco e que o TSE está à disposição dos dois Estados para ajudar no que for preciso. Ele afirmou também que, se necessário, requisitará apoio do Exército Brasileiro para montagem de barracas militares que servirão como locais de votação. O ministro também fez um apelo para que eleitores da região se tornem voluntários como mesários.

O ministro visitou primeiro a capital Maceió, com 521 mil eleitores e 2 mil pessoas atingidas pelas cheias. Depois passou por Rio Largo, a 28 quilômetros da capital, e por município de Murici, a 51 quilômetros de Maceió. Em Murici, município com pouco mais de 18 mil eleitores, 15 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. As chuvas em Rio Largo atingiram 6 mil pessoas.