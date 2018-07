TST determina funcionamento parcial dos Correios O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) ministro João Oreste Dalazen, atendeu parcialmente o pedido de liminar feito pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e determinou que a Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios mantenha 30% dos funcionários em cada uma das unidades da empresa. Caso haja descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 50 mil. Segundo nota divulgada pelo TST, caberá às Procuradorias Regionais do Trabalho fiscalizar o cumprimento da determinação.