Tsunami foi a causa Em março do ano passado, um tsunami provocado pelo maior terremoto da história do Japão, de 8,9 graus na escala Richter, varreu a costa nordeste do país. Ondas de até 10 metros arrastaram carros, barcos, aviões e edifícios, matando milhares de pessoas. A tragédia ficou mais grave quando o edifício que abrigava reatores da usina atômica Fukushima Daiichi explodiu, dois dias após o tsunami. Em Tóquio, o nível de radiação ficou 20 vezes superior ao normal nos dias seguintes ao desastre. Houve uma corrida aos aeroportos internacionais do Japão, com milhares de pessoas tentando sair do país. O governo apresentou um calendário para o desmantelamento da usina, com uma previsão de trabalhos de 40 anos.