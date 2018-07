Tsunami igual ao de 2004 teria ocorrido há 600 anos Provocado pela ruptura de uma falha geológica no Oceano Índico, o tsunami de 26 de dezembro de 2004 matou, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), cerca de 230 mil pessoas em 12 países, deixou 1,7 milhão de desabrigados e forçou a comunidade internacional a empreender um esforço para levar água, comida e remédios a 6 milhões de pessoas. Dados geológicos mostram que um tsunami comparável já havia atingido a mesma área, 600 anos atrás. Os cientistas responsáveis descreveram a descoberta na edição desta semana da revista Nature. Os trabalhos foram realizados nas ilhas de Sumatra (Indonésia) e Phra Tong (Tailândia). Tanto na Tailândia quanto na Indonésia, uma grande camada de areia, comparável à deixada pelo evento de 2004, foi datada de entre 600 e 700 anos trás. O geólogo norueguês Stein Bondevik diz que a violência do tsunami de 2004 foi a liberação, em poucos minutos, de uma tensão acumulada ao longo de séculos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.