Tsunami mata ao menos 5 nas Ilhas Salomão após terremoto no Pacífico

Um forte terremoto de magnitude 8,0 provocou um tsunami que matou ao menos cinco pessoas em uma região remota das Ilhas Salomão, nesta quarta-feira, 6, e levou milhares de pessoas a deixarem suas casas ao redor do Pacífico Sul, mediante alertas de tsunami emitidos por várias ilhas.

O tremor aconteceu 340 quilômetros a leste de Kira Kira, nas Ilhas Salomão, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, no Havaí, ao emitir o alerta para as Ilhas Salomão e outras nações do Pacífico Sul, incluindo Austrália e Nova Zelândia. Posteriormente, o alerta foi suspenso.

Um tsunami medindo 0,9 metro atingiu a cidade de Lata na distante ilha de Santa Cruz, alagando alguns vilarejos e o principal aeroporto da cidade. Moradores buscaram refúgio em locais elevados.

Mais de três dezenas de réplicas do tremor, com magnitudes de até 6,6, atingiram a região nas horas seguintes ao terremoto, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

A diretora de enfermagem do hospital de Lata, Augustine Pilve, disse à TV da Nova Zelândia que cinco pessoas morreram, inclucindo um menino de mais ou menos 10 anos. Ela acrescentou que mais mortes podem ter acontecido e que as autoridades estão vasculhando três vilarejos que também podem ter sido atingidos.

As Ilhas Salomão, que ficam no "Anel de Fogo do Pacífico", foram atingidas por um tsunami devastador após um tremor de magnitude 8,1 em 2007. Ao menos 50 pessoas morreram e dezenas ficaram desaparecidas naquela tragédia, que destruiu mais de 13 vilarejos.