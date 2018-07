Tsvangirai diz que Mugabe 'está em negação'

Em entrevista exclusiva à BBC, líder da oposição do Zimbábue, Morgan Tsvangirai, explica porque retirou candidatura e aproveitou para dar um recado à União Africana (UA) que se reúne no Egito nesta segunda-feira para discutir a crise. Para Tsvangirai, o presidente Mugabe está "em estado de negação contra a vontade do povo" e deveria ser pressionado a aceitar o resultado do primeiro turno das eleições, quando a oposição venceu, como base para negociações. O líder oposicionista africano disse esperar que a UA intensifique a pressão sobre sobre Mugabe de forma a obrigá-lo a negociar. "Essa é a única forma de avançar: reunir as partes envolvidas sob a pressão da UA e talvez cheguemos a uma solução", disse. A entrevista do líder da oposição fio dada ao repórter da BBC John Simpson. Em um recado à União Africana, Tsvangirai disse que os líderes do continente deveriam se dar conta de que atualmente, Mugabe "é um homem em estado de negação, contra o próprio povo". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.