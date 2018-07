Tubarão ataca adolescente em praia do litoral pernambucano

O surfista R. R. G. F., de 14 anos, foi atacado por um tubarão no início da tarde desta quarta-feira, 11, na praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. O Corpo de Bombeiros informou que ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração. Franco ficou ferido na panturrilha da perna esquerda. O adolescente estava a cerca de 20 metros da faixa de areia quando foi mordido. O jovem passou por uma cirurgia ortopédica e vascular, e deve ficar em observação no hospital. Esse foi o segundo ataque de tubarão no Estado este ano. No último dia 1º, W. S., de 14 anos, foi atacado na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. W. continua internado na ala pediátrica do mesmo hospital, sem previsão de alta. O animal mordeu o jovem nas nádegas e na mão esquerda. Desde 1992, foram registrados 52 ataques de tubarão em Pernambuco, com 19 óbitos. A prática de surf é proibida numa faixa litorânea de cerca de 20 quilômetros. O Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) acompanha o caso e vai confirmar se o ataque foi efetivamente de um tubarão. (Colaborou Angela Lacerda, de O Estado de S.Paulo) Atualizado às 17h40