Tubarão-azul ajuda o Brasil a desvendar fauna oceânica O oceanógrafo Teodoro Vaske Júnior tem um aliado inusitado em suas pesquisas: o tubarão-azul (Prionace glauca). Ele analisa o estômago desses animais para conseguir observar espécies raras e que ficam em águas profundas - o que de outra forma demandaria embarcações, redes e equipamentos especiais e caros, muitas vezes não disponíveis no Brasil. Em seu pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista (Unesp), examinou 222 estômagos de tubarões-azuis. Já encontrou lulas - entre elas a conhecida como "vampiro do inferno", que vive há mais 500 metros de profundidade - e peixes difíceis de capturar com redes, como o peixe-lanterna e o peixe-prego. Uma lula gigante do gênero Architeuthis foi identificada por pedaços (ela é maior que o próprio tubarão e chega a ter 10 metros).