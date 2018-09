Tubarões estão sob ameaça na Austrália

Um relatório da organização ambiental WWF diz que as populações de tubarões no Mar de Coral, na Austrália, podem ser extintas se a região não for protegida. O documento da organização diz ainda que os tubarões cinzas e os de ponta branca, que vivem no Mar de Coral, foram dizimados em outros lugares do mundo e precisam ser protegidos na região. "Não existe nenhuma área protegida em qualquer parte da região, então o primeiro passo é determinar que todo o Mar de Coral se torne uma área marinha protegida", afirma o integrante do WWF Richard Leck. A população de tubarões da área corre risco principalmente porque se alimenta nas águas rasas dos recifes de corais, o que os torna altamente suscetíveis ao impacto humano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.