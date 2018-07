Tuberculose é maior risco a morador de rua

Levantamento inédito da Secretaria Municipal da Saúde, feito a pedido do Estado, apontou os principais problemas que atingem os moradores de rua da capital. Álcool e drogas estão no topo da lista. ?O uso de drogas é um problema coletivo, faz parte de um processo de inserção no circuito da rua?, diz o sociólogo Rubens Adorno, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Em seguida, e associadas à dependência química, estão as doenças mentais, o que torna a abordagem mais complicada. A saída em São Paulo foi adaptar o Programa de Saúde de Família (ESF) para essa população.

Praça da Sé, Parque D. Pedro, Praça da República e Glicério, em qualquer desses lugares os problemas são os mesmos. Além do álcool, drogas e problemas mentais, doenças sexualmente transmissíveis, hipertensão e diabete, e o que mais preocupa os especialistas, a tuberculose. A doença, que tem prevalência de quatro casos para cada 10 mil habitantes no País, chega a ser até 60 vezes mais frequente entre os moradores de rua. Pesquisa realizada por Adorno, com dados de 2005, apontou o resultado alarmante. Faltam estudos mais amplos e recentes sobre o tema, mas a percepção dos especialistas é uma só: trata-se de problema urgente. ?Sendo totalmente conservador, diria que hoje a prevalência da doença é, no mínimo, dez vezes maior entre os moradores de rua?, diz o epidemiologista Paulo Lotufo, diretor do Hospital Universitário da USP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.