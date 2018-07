Tuberculose resistente matou 150 mil em 2008

Uma epidemia de tuberculose resistente a remédios matou no mundo, em 2008, cerca de 150 mil pessoas e infectou de 400 mil a 500 mil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para a agência da ONU, os números sugerem que a infecção, de difícil tratamento, está se alastrando e que os países deveriam instalar laboratórios para combatê-la. Esse tipo de doença é comum especialmente na China, na Índia (esses dois países concentram cerca de metade dos casos do mundo), na Rússia e no Tajiquistão. O estudo também diz que mais de 2 milhões de pessoas estão contaminadas pela Mycobacterium tuberculosis, mas quase todas as infecções estão latentes, porque os portadores não apresentam sintomas.