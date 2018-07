Tubulação rompe e deixa 20 mil sem água em São Paulo Cerca de 20 mil moradores da região da Rua do Oratório, na Mooca, zona leste de São Paulo, estão sem água desde a manhã de ontem por conta do rompimento de uma tubulação. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a equipe operacional está desde ontem trabalhando no local, porém a rede de água, de 900 milímetros, está a cinco metros de profundidade, o que dificulta os reparos.