Tubulação se rompe e alaga seis casas em Curitiba

Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o problema foi detectado ontem, às 22 horas. Os registros foram fechados às 22h25 e equipes foram enviadas para o local para reparar o dano e levantar os prejuízos causados aos moradores. A tubulação foi consertada e o abastecimento voltou ao normal hoje, por volta do meio-dia. O tubo danificado foi recolhido e passará por análise, que indicará o motivo do problema.