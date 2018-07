Tubulação se rompe e deixa região do Horto sem água Moradores de parte da região do Horto Florestal, na zona norte de São Paulo, estão sem água desde o final da tarde de ontem em razão do rompimento de uma rede de distribuição de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na altura do nº 403 da Avenida José da Rocha Viana.