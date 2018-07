Tucano alega que não teve envolvimento

O tucano nega ter relação com o ex-presidente do Banco de Goiás Janides Fernandes. A senadora Lúcia Vânia negou que sua campanha em 2000 tenha recebido dinheiro do esquema. "Isso é coisa dos meus adversários", afirmou.

"Esse dinheiro que eu recebi não tem nada a ver com a Celg", afirmou Janides Fernandes, que não quis dar detalhes sobre a razão do pagamento. O ex-superintendente da Pro-UniRio Bruno Scala Manzolillo não foi localizado ontem.