Tucano declara apoio a candidato petista no 2o turno em Salvador O candidato do PSDB derrotado na disputa à prefeitura de Salvador, Antonio Imbassahy, anunciou no final da tarde desta terça-feira seu apoio ao candidato Walter Pinheiro (PT) para o segundo turno. O petista disputará a Prefeitura de Salvador com o peemedebista João Henrique Carneiro nas eleições do próximo dia 26. Este é o primeiro acordo com vistas ao segundo turno envolvendo os candidatos que foram derrotados no domingo passado. PMDB e PT tentam, agora, atrair para suas respectivas campanhas os 506.737 votos obtidos por ACM Neto (DEM), Antonio Imbassahy (PSDB) e Hilton Coelho (PSOL) no primeiro turno. Imbassahy foi quarto colocado nas eleições de domingo, com 108.660 votos. Na eleição de domingo foram registrados em Salvador 52.728 votos em branco, 98.909 votos nulos e 295.287 abstenções (16,7 por cento). O acordo político entre PT e PSDB foi selado com um aperto de mão entre Walter Pinheiro e Antonio Imbassahy no final da tarde. O tucano revelou que conversou pela manhã com o governador Jaques Wagner sobre sua decisão de apoiar ao candidato petista. "O pensamento majoritário no nosso partido é que o deputado Walter Pinheiro, por sua biografia e conduta exemplares, reúne as melhores condições de realizar e uma grande administração, trazendo de volta à Prefeitura de Salvador o sentimento de planejamento, de organização, enfim de uma administração equilibrada. Estamos felizes", declarou Imbassahy. Walter Pinheiro explicou que já está conversando, também, com os diversos partidos que compõem a base do governador Jaques Wagner. "Estamos muito contentes com o apoio do PSDB. Esta aliança é muito importante, o apoio de lideranças do PSDB baiano é muito bem- vindo. Fizemos um acordo para a campanha. Todos nós queremos o melhor para a nossa cidade", disse. Durante o ato Antonio Imbassahy lamentou a ausência de alguns integrantes do PSDB de Salvador. É que dois vereadores do partido se anteciparam ao anúncio e, no meio da tarde, declararam apoio ao candidato João Henrique. Antonio Imbassahy liderou a coligação "Pra Melhorar Salvador", composta por PSDB e pelo PPS, e concluiu o primeiro turno com 8,36 por cento dos votos válidos. Pontuando em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto ainda no início do horário eleitoral gratuito, o tucano foi o alvo predileto da campanha do PMDB. Com os constantes e intensos ataques, dificilmente restaria espaço para que o PSDB pudesse apoiar o candidato João Henrique. Imbassahy ocupou o Palácio Thomé de Souza por duas gestões consecutivas, aonde chegou em 1996 conduzido por Antonio Carlos Magalhães e lá permaneceu por dois mandatos, até ser substituído por João Henrique, em 2005. Há três anos rompeu com o PFL e ingressou no PSDB, partido que na Bahia tradicionalmente faz oposição ao chamado carlismo. PMDB MINIMIZA Para o presidente do PMDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, a escolha de Imbassahy pela candidatura petista não é novidade nem é representativa. Em nome de seu candidato, após o anúncio do acordo, ele informou à TV: "A informação não é novidade, já que esse acordo já havia sido firmado desde o primeiro turno. Tanto que o ex-prefeito foi sondado para assumir uma secretaria na administração estadual." "Mais importante que isso são os apoios recebidos pelo candidato João Henrique de deputados e vereadores, inclusive do PSDB. Esse apoio de Imbassahy é individual e não representa a opinião do partido", disse Lima -- embora Imbassahy seja o presidente do diretório estadual do PSDB na Bahia. DEM AINDA NÃO SE DEFINIU No final da tarde circulou pela capital baiana o boato de que também o deputado ACM Neto (DEM) já teria definido sua posição, optando pela candidatura do PMDB. A assessoria do parlamentar informou que ele encontra-se em Brasília, onde teria se reunido com lideranças do PT e do PMDB e deve definir posição sobre o assunto até o fim desta semana. "Não tomarei nenhuma decisão antes de quinta ou sexta-feira. Ainda vamos aprofundar as conversas em Brasília", afirmou o deputado, através de sua assessoria. (Reportagem de Augusto Cesar Barrocas)