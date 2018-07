Tucano João Castelo vence candidato do PCdoB em São Luís João Castelo, do PSDB, foi eleito neste domingo prefeito em São Luís, derrotando o candidato do PCdoB Flávio Dino, que disputou o pleito coligado com o PT na capital maranhense. Com 99,60 por cento das seções apuradas, Castelo havia recebido 55,86 por cento dos votos válidos, contra 44,14 por cento de Dino.