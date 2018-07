Tucano ouve vaias no interior O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou que sua candidatura só vai ser definida em 2010 e não quis falar da montagem de sua chapa. "Discutir o vice agora seria um exagero completo'', disse o tucano, após inauguração de obras, no valor de R$ 8 milhões, no Aeroporto de Presidente Prudente. Na cidade do interior paulista, ele foi vaiado por cerca de 50 professores, que reivindicavam reajuste salarial de 27,5%. "É um trololó petista", disse, irritado com a gritaria. "É uma amolação à paciência de quem discute os problemas da região." Contidos por uma barreira de policiais, os manifestantes ficaram a 100 metros do palanque, portando faixas com críticas à política educacional. No discurso, Serra falou de futebol. ''Sou o governador de todos os paulistas corintianos, palmeirenses, são-paulinos, santistas e até da Portuguesa de Desportos. Tem alguém da Portuguesa aqui?'', brincou. Sandro Villar