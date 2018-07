Tucano quer processar Jobim por morte de jovens no Rio O deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) encaminhou hoje ao procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, um pedido para abertura de processo contra o ministro da Defesa, Nelson Jobim, por crime de responsabilidade na morte dos três jovens no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro. Na representação, o deputado argumenta que houve ato de omissão do ministro na fiscalização do desvio de função do Exército no Morro da Providência, que resultou na morte dos moradores da comunidade entregues por uma patrulha militar a traficantes de uma facção criminosa do Morro da Mineira. Macris afirmou que o ministro permitiu o uso político de soldados do Exército "designados para reformar casas e garantir a segurança de trabalhadores em nome de um projeto social apresentado por candidato político", referindo-se ao senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), candidato a prefeito do Rio. "Pedir desculpas é uma maneira de se safar das responsabilidades", disse Macris, referindo-se ao pedido de desculpas de Jobim a familiares dos jovens assassinados.