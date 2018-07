Tucanos ameaçam romper com Puccinelli Aliado histórico do PMDB de Mato Grosso do Sul, o PSDB local pode lançar candidatura própria para o governo do Estado se o governador André Puccinelli, que busca a reeleição, abrir seu palanque à ministra Dilma Rousseff (PT). Nesse caso, os tucanos lançarão a senadora Marisa Serrano na corrida estadual. De acordo com o presidente do PSDB-MS, deputado estadual Reinaldo Azambuja, o partido vai esperar a definição do cenário nacional para tomar uma posição, o que deve ocorrer até o final de março.