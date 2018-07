Tucanos buscam atrair prefeitos para alavancar Serra

Se conseguirem essa marca, terão atraído quase a metade dos dirigentes do Estado, que somam 645 prefeitos.

Os candidatos ao Senado que integram a coligação, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) e Orestes Quércia (PMDB), também estarão presentes.

"O evento já estava programado. E, hoje, o Geraldo tem uma posição melhor, mas os votos de Geraldo e de Serra são alinhados", afirmou à Reuters o coordenador da campanha tucana no Estado, deputado Sidney Beraldo.

Na mais recente pesquisa Ibope, o candidato do PSDB à Presidência perdia no Estado para a petista Dilma Rousseff por 42 por cento a 35 por cento, enquanto no âmbito nacional a disputa estava 51 por cento para a petista e 27 por cento para o tucano.

Na disputa pelo governo do Estado, Alckmin aparece com 47 por cento das intenções de voto, seguido por Aloizio Mercadante (PT), com 23 por cento.

Beraldo avalia que a coligação em torno de Alckmin --formada por PSDB, PMDB, DEM, PPS, PSC, PMN, PHS-- conta com 386 municípios paulistas.

Como o PMDB apoia Dilma no cenário nacional, não há certeza de que todos os 69 prefeitos peemedebistas compareçam ao evento. Em contrapartida, o PTB, que está coligado apenas nacionalmente ao PSDB, comanda 72 cidades e deve contar com representantes no evento.

Para Beraldo, assegurar a liderança dos tucanos no Estado é um dos pontos essenciais para conseguir levar a disputa presidencial ao segundo turno.

São Paulo e Minas Gerais --outro Estado com forte presença do PSDB-- contam com cerca de 34 por cento do eleitorado brasileiro. E é aí que está a importância das lideranças municipais.

"O prefeito é o principal agente político no município. Ele tem força, fez campanha, se elegeu, atua na sociedade e conhece a cidade", explicou Beraldo.

Ele acredita que mais 5 ou 6 pontos percentuais são suficientes para alçar José Serra ao segundo turno.

Para isso, o PSDB vai priorizar as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, principalmente os Estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais --regiões onde se concentra o maior potencial de eleitores tucanos, na opinião do deputado.

(Reportagem de Fernando Cassaro)