Tucanos querem levar Marcos Valério ao Congresso O PSDB quer ouvir o empresário Marcos Valério no Congresso para que ele comente o depoimento que prestou ao Ministério Público no qual revelaria o conhecimento e até mesmo a autorização do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no esquema do mensalão, disse nesta terça-feira o líder dos tucanos no Senado, Álvaro Dias (PR).