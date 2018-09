Tucanos reagem a notícia sobre dossiê com dados de Eduardo Jorge

"É uma prática nojenta porque está por trás a ilegalidade", disse a jornalistas o líder da bancada no Senado, Arthur Virgílio (AM), durante convenção do partido que oficializa a candidatura de José Serra à Presidência.

O jornal Folha de S.Paulo publicou neste sábado reportagem dizendo que equipe de inteligência da pré-campanha da petista Dilma Rousseff teria investigado dados fiscais e financeiros sigilosos do vice-presidente-executivo do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira, secretário-geral da Presidência da República no governo Fernando Henrique Cardoso.

Arthur Virgílio defende uma investigação pela Justiça com o argumento de que o PT teria se utilizado de prática fora da lei. "Sigilo fiscal para ser quebrado é um processo muito delicado na Justiça, porque a privacidade das pessoas não pode ficar exposta assim", argumentou.

Na reportagem da Folha, o PT nega estar envolvido em ação ilegal.

O deputado João Almeida, líder da bancada do PSDB na Câmara, acusou o PT, dizendo que a prática de dossiês é recorrente. "Faz isso desde o tempo em que não era poder."

(Reportagem de Carmen Munari e Natuza Nery)