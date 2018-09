Tucupi or not tucupi De origem indígena, o tucupi é um dos grandes ingredientes nacionais. Extraído da mandioca brava triturada e espremida no tipiti, este suco amarelo e de acidez pronunciada é separado da goma decantada e fervido por horas para se livrar do ácido cianídrico. É um ingrediente essencial no preparo de pratos do Norte do país. Mas como sua produção não é regulamentada, não pode ser comercializado. O tucupi não pode viajar e poucos estabelecimentos se arriscam a comercializá-lo.