Tucuruvi faz homenagem colorida a Mazzaropi

Soltando papéis brilhantes na avenida, o carro abre-alas veio decorado com bexigas multicoloridas e a figura central da festa, Mazzaropi, tentando animar a plateia. A primeira alegoria exibiu um grande circo, onde o comediante começou a trabalhar aos 14 anos. Palhaços, trapezistas e outros artistas circenses dividiam o centro com um atirador de facas, sendo todos cobertos por uma lona.

A ala ''Portugal e as saudades'', relembra a origem portuguesa de Mazzaropi, acentuada na ala das baianas que estavam vestidas com motivos portugueses. A fantasia de Jeca Tatu, um dos personagens mais famosos do comediante, dominou os componentes da bateria da escola, animada pela rainha Valéria de Paula, que desfila pela escola há sete anos. Mestre Adamastor comandou a bateria.

O verde, amarelo, azul e branco das vestimentas do casal de mestre-sala e porta-bandeiras representou a paixão de Mazzaropi pelo futebol, fazendo referência à seleção brasileira. Sua paixão pelo Corinthians também foi lembrada no desfile. A era do rádio ilustrou outra alegoria, lembrando a participação do artista em 1946 na Rádio Tupi com um programa dominical. O último carro lembrou a atuação do artista popular como cineasta, fazendo e produzindo vários filmes, muitos deles destacados nas alas apresentadas pela escola.

Em 2012, com o enredo "O esplendor da África no reinado da folia" e sob coordenação do carnavalesco Wagner Santos, a escola ficou em sexto lugar. O carnavalesco é o mesmo neste ano. Foi Santos também quem levou a escola ao posto de vice-campeã do carnaval de 2011, com o enredo "Oxente, o que seria da gente sem essa gente? São Paulo: A capital do Nordeste!".