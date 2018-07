Tudo como um carnaval após o outro

Cinco carnavais mais tarde, muita coisa mudou na vida empresarial de Cosentino. A aquisição da rival catarinense foi apenas o tiro de partida da temporada de caça a ativos corporativos que se intensificou nos anos seguintes. No último carnaval, Cosentino saboreava os resultados desse esforço: a solitária Microsiga se transformou no grupo Totvs, o guarda-chuva que abriga 26 empresas, emprega 5 mil funcionários e faturou R$ 1,1 bilhão em 2009. Se depender dele, o crescimento via aquisições ainda tem espaço na Totvs. "O movimento de consolidação do setor não está concluído", afirma.

Segundo Cosentino, a incorporação de duas dezenas e meia de empresas deu musculatura ao grupo, reforçando sua posição no mercado brasileiro de software de gestão, do qual detém uma fatia de 41,7%. A despeito da compra de empresas como a Datasul, cujo alvo eram as grandes corporações, a Totvs não desviou seu foco das pequenas e médias empresas, nas quais apostou desde sua criação, em 1983, e que representam 90% de sua base de 24 mil clientes e 80% das receitas. "Ao contrário", diz Cosentino. "Podemos até investir mais nas grandes empresas, mas o futuro mesmo está nos pequenos e médios negócios." Da mesma forma, embora esteja presente em 23 países, notadamente na América Latina e nos de língua portuguesa (Portugal, Angola e Moçambique, entre outros ), a internacionalização não parece seduzir o presidente da Totvs.

Em primeiro lugar, porque a fatia de receita gerada pelos negócios no exterior é de apenas 5% do total. Em segundo, porque considera que o grande filão está no Brasil mesmo. "Quando se olha o momento econômico do Brasil e se acredita que ele deva se sustentar por muito tempo, não há como descuidar e abandonar o mercado interno."

Até aqui, o grupo tem bancado sua expansão mediante a combinação de aportes do BNDES, que hoje detém uma participação de 7% na Totvs, e do lançamento de ações no mercado de capitais, como aconteceu em 2008. "O IPO foi um sucesso junto aos investidores", diz Cosentino. "Em nenhum momento, mesmo no pior da crise, nossa ação caiu abaixo dos R$ 32 do preço da oferta inicial." Na verdade, a cotação do papel da Totvs praticamente não parou de crescer, batendo nos R$ 117 no início desta semana. Com isso, o valor de mercado do grupo, que era de R$ 650 milhões no IPO, chegou a R$ 3,5 bilhões na quarta feira de cinzas deste ano.

SulAmérica quer indenização de volta

A seguradora SulAmérica fez um novo movimento na disputa milionária que trava desde 2002 com a Açominas Gerdau pela devolução de uma indenização de US$ 20 milhões, referente à explosão de um alto-forno da siderúrgica em Ouro Branco, no interior de Minas Gerais. Na semana passada, o escritório Ernesto Tzirulnik Advocacia, representante da SulAmérica, entrou, em São Paulo, com um pedido judicial que garante o direito de a segurada propor a ação de devolução da indenização em até três anos.

Segundo o advogado da SulAmérica, caso não se manifestasse logo, a seguradora poderia perder esse direito.

O pedido de ressarcimento foi motivado pela vinda a público de uma carta anônima, em 2007, informando que funcionários da Gerdau teriam sido alertados por uma consultoria de siderurgia alemã sobre os riscos da continuidade da operação do alto-forno, seis meses antes do acidente.

No final de 2009, peritos de engenharia da Justiça concluíram que teria havido negligência da Açominas, hoje controlada pela Gerdau."A SulAmérica não teria pago para a Gerdau se soubesse disso antes", afirma o advogado Tzirulnik.

AmBev duplica fábrica em Sete Lagoas

A AmBev deu partida a um investimento de R$ 38 milhões para a ampliação da fábrica de cerveja de Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A capacidade vai praticamente dobrar, passando dos atuais 23 milhões de litros para 45 milhões de litros por mês. Cerca de 30% do investimento será desembolsado em novos equipamentos. A unidade mineira passará a utilizar, além das tradicionais garrafas de vidro, latas de alumínio em suas embalagens. A ampliação em Sete Lagoas faz parte de um plano da AmBev para elevar em 15% sua capacidade instalada de produção no País.

Renner abre primeira loja de rua em São Paulo

A gaúcha Lojas Renner vai inaugurar, em abril, sua 38ª loja em São Paulo. A novidade é que a unidade será a única fora de shopping centers no Estado. O novo endereço fica na avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp. "Sempre estamos atrás de pontos de rua, mas é muito difícil achar um espaço grande que atenda às nossas necessidades", diz José Carlos Hruby, diretor de Relações com Investidores da Renner.

Advogados ensinam lei brasileira a estrangeiros

O escritório de advocacia Demarest e Almeida acaba de lançar o livro Business Laws of Brazil pela editora americana West, que traz a legislação brasileira de negócios traduzida para o inglês. O objetivo é atender aos estrangeiros que têm interesse no Brasil. "O livro dá ao investidor estrangeiro familiaridade com as leis brasileiras e segurança em relação ao que encontrará no País", diz Paulo Rocha, sócio do escritório.

Caixa reforçado no Panamericano

A compra pela Caixa Econômica Federal (CEF) de 35% do capital social do Banco PanAmericano, por R$ 749 milhões, teve um efeito imediato: a elevação dos ratings do banco do apresentador Silvio Santos. Após o anúncio da operação, as agências de rating passaram a conferir à instituição a indicação de "outlook positivo". Segundo fontes do mercado, a melhora na classificação impulsionou a área de captação do PanAmericano. Em dezembro e janeiro, a instituição captou R$ 500 milhões. De acordo com a fonte, o banco vem reforçando seu caixa para dar fôlego à expansão de sua carteira planejada em parceria com a CEF.

Varejo brasileiro brilha; o americano, murcha

Enquanto o Brasil comemora os bons resultados do varejo, em 2009, os Estados Unidos vivem um pesadelo. No ano passado, as vendas do setor no País cresceram 5,9% sobre o ano anterior, segundo a consultoria GS&MD - Gouvêa de Souza, com base em dados do IBGE, fechando um ciclo de seis anos de alta acima do PIB.

No mercado americano, ao contrário, o balanço ficou negativo em 6,6%, até novembro do ano passado. A crise no varejo dos EUA provocou o fechamento de 8.526 lojas, responsáveis por vendas de US$ 41,5 bilhões, entre 2008 e 2009.A falta de crédito, o desemprego e o excesso de lojas são apontadas como as causas principais do desastre.