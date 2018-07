Tudo era via web, até o controle de quem ganhava

Apesar de ficarem mais expostas a blitze, as lan houses tinham a favor o fato de não armazenarem nos computadores nenhum jogo ilícito que pudesse incriminá-las em caso de apreensão. "Os peritos analisavam as máquinas e não acharam nada de errado, porque tudo era feito pela internet", disse o diretor do Deinter-7, Weldon Carlos da Costa. "Para dificultar o nosso trabalho, os sites eram hospedados em servidores nos Estados Unidos."

Era possível ainda jogar da casa do apostador. A exploração do esquema aberto, em que os apostadores tinham acesso aos jogos de computadores pessoais, funcionava a partir dos sites Super Vídeo Loteria e Betin House. O primeiro endereço, uma espécie de simulador gratuito, servia de "aperitivo" para despertar o desejo dos apostadores.

A partir dele, os interessados tinham acesso ao segundo site, em que as apostas eram feitas em dinheiro. Para participar, era preciso escolher o valor a ser creditado, imprimir um boleto e pagar. O valor dos prêmios era depositado na conta corrente indicada pelo apostador.

Além de patrocinar a jogatina online, as quadrilhas manipulavam ganhos. O cruzamento das interceptações telefônicas e telemáticas (e-mails, mensagens instantâneas) revelou que, quando o valor dos prêmios pagos aos jogadores ultrapassava a margem de lucro estabelecida, os administradores do site "derrubavam" a conexão.

Telas capturadas pelos agentes do Deinter-7 mostram ainda que a premiação só era depositada na conta do apostador, após autorização do site. Os jogos eram programados para reter até 80% do valor apostado. "Os resultados eram sempre fraudados. Ou seja, os apostadores nunca faturavam de acordo com a habilidade", afirma o delegado.