Tudo muito bonito O palco na Cidade do Cabo está pronto para o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, dia 4. Em Johannesburgo, o FNB Stadium (First National Bank), recebe os últimos retoques. O estádio, com capacidade para 94.700 torcedores, vai ser o local do jogo de abertura, de quatro partidas da primeira rodada, de uma das oitavas de final, outra das quartas e da decisão do Mundial.