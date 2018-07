Tudo pronto para plantar

Produtores de grãos têm pelo menos mais um mês para terminar o planejamento da safra de verão. Além da compra de insumos (sementes, adubo, defensivos) e do preparo da área (análise de solo e aplicação de calcário e gesso), é preciso aprontar o parque de máquinas para o plantio, que, no Sudeste, começa em outubro. A manutenção das máquinas e equipamentos inclui uma checagem geral , sobretudo nas engrenagens e correntes de transmissão, discos de corte do carrinho de sementes, limitadores de profundidade, compactadores, condutores e componentes de distribuição de sementes e adubos. "Deve-se limpá-las, lubrificá-las e trocar peças com antecedência", diz o pesquisador José Carlos Cruz, da Embrapa Milho e Sorgo. A plantadora deve estar ajustada ao espaçamento entre fileiras conforme a cultura, diz Cruz, acrescentando que muitos produtores, para ganhar tempo no plantio, cultivam soja e milho com o mesmo espaçamento. A profundidade do plantio é igualmente importante, e deve ser uniforme. "Sementes rasas ou profundas demais ou muito próximas ao adubo prejudicam a germinação. O ideal é que o adubo esteja a 5 centímetros ao lado e abaixo da semente." O produtor também deve ficar atento a um "efeito colateral" do tratamento de sementes, que controla pragas de solo. "O tratamento altera a rugosidade da superfície da semente, o que dificulta sua movimentação na semeadora." A solução é utilizar grafite, substância inerte lubrificante, que reduz o atrito entre as sementes e destas com o equipamento. "A dose indicada é de, no mínimo, 4 gramas de grafite por quilo de sementes. Em termos práticos, é uma colher de sopa de grafite para cada compartimento de sementes a cada abastecida." Cruz destaca, ainda, a questão da velocidade do trator. Embora algumas plantadoras permitam o plantio com velocidade de até 10 quilômetros/hora, para plantadoras a disco a velocidade adequada é em torno de 5 quilômetros/hora. "Se o trator andar muito depressa, a densidade de plantio pode ficar comprometida, porque a velocidade da máquina interfere na velocidade que a semente chega ao sulco." INFORMAÇÕES: Embrapa, tel. (0--31) 3027-1100