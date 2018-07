Tufão atinge Filipinas, mais de 1 milhão de pessoas fogem

O tufão Hagupit não pareceu ter causado devastação na mesma escala do mortal tufão do ano passado Haiyan, mas as autoridades advertiram que a avaliação sobre o impacto do fenômeno permanece incompleta, com muitas das primeiras áreas a sentir a força da tempestade ainda sem energia.

Mais de 1 milhão de pessoas já tinham fugido para abrigos longe das zonas costeiras e vilas propensas ao deslizamento de terra quando o tufão Hagupit atingiu a cidade de Dolores, na costa oriental da ilha de Samar, na noite de sábado.

"Nós precisamos seguir até Dolores para ver o impacto lá, que é onde a tempestade atingiu a terra, precisamos ver para que possamos apresentar um relatório à Manila", disse o secretário do Interior, Manuel Roxas, em uma entrevista à rádio local a partir de Samar.

A reportagem da rádio disse que Roxas viajava de moto para supervisionar trabalhadores que utilizavam motosserras para limpar enormes árvores caídas.

A maioria das casas, feitas de materiais leves, em ambos os lados da estrada, foram destruídas e os moradores se alinhavam na estrada pedindo comida, água e outros suprimentos. Telhados foram destruídos enquanto casas de palha foram levantadas e despejadas a metros de distância.

Hagupit, que dias antes tinha atingido a categoria 5 de força de "super tufão" enquanto passava pelo Oceano Pacífico, enfraqueceu-se no domingo para a categoria 2, ao atingir a terra firme por uma segunda vez na cidade de Cataingan no sul da ilha de Masbate.

Não houve relatos iniciais de características de tempestade que foram tão destrutivas durante o tufão Haiyan, que matou mais de 7 mil pessoas em todo o centro das Filipinas.

"Os danos estruturais foram provocados principalmente pelo vento, e não por impulso da tempestade", disse a porta-voz presidencial Abigail Valte.

(Reportagem de Rosemarie Francisco e Manuel Mogato em Manila e Alister Doyle em Lima)