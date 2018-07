Tufão deixa 279 mortos nas Filipinas e no Vietnã

Pelo menos 170 mil vietnamitas foram obrigados a abandonar suas casas. O Ketsana derrubou árvores, destelhou e inundou casas e deixou vilarejos sem eletricidade e telefone. a companhia estatal Vietnam Airlines suspendeu os voos.

Nas Filipinas, que também sofreu grandes danos, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas e o número de desaparecidos chega a 38. O policiamento foi reforçado na capital filipina para impedir que a população tentasse saquear lojas e supermercados.

O tufão segue agora para o Laos, onde as autoridades esperam que ele chegue com menor intensidade. Meteorologistas preveem que uma nova tormenta chegue às Filipinas amanhã.

Ontem, centros de distribuição de água, alimentos e roupas estavam sobrecarregados em Manila. A presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, admitiu que as necessidades das vítimas superam a capacidade de socorro oferecida pelo governo.

A oposição acusa a presidente de não ter alertado o país com antecedência sobre a chegada da tempestade e reagido com lentidão às consequências do desastre. Os prejuízos são calculados em mais de US$ 100 milhões.

SOCORRO INTERNACIONAL

A União Europeia (UE) doou US$ 2,9 milhões para as vítimas filipinas e prometeu doações adicionais para os governos do Vietnã e do Laos nos próximos dias.

Estados Unidos, Japão, Austrália e Cingapura, além de agências da Organização das Nações Unidas (ONU), também prometeram enviar ajuda humanitária adicional para as vítimas do desastre, como alimentos, roupas, abrigos e equipamentos para tornar a água potável.AP E AFP