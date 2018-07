Tufão deixa mais de 100 mortos em Taiwan

O número de mortos pelo desastre em Taiwan saltou para 107, com 61 pessoas oficialmente desaparecidas, após mais de 30 corpos serem encontrados numa área atingida por enchentes no sul do país, informou a agência nacional de desastres local.

Centenas de pessoas ainda estão desaparecidas em vilarejos distantes no sul de Taiwan. Muitas delas podem estar soterradas por conta de um deslizamento de terra que cobriu um dos vilarejos.

O tufão Morakot passou pela ilha no fim de semana com fortes ventos atingindo o sul de Taiwan.