Tufão mata centenas de pessoas no sul das Filipinas

Sinais de destruição na cidade de Cagayan de Oro. Foto: Dennis M. Sabangan/Efe

O número de mortos após a passagem da tempestade tropical Washi no sul das Filipinas subiu para 440 neste sábado, 17, de acordo com integrantes da Cruz Vermelha. Entre as áreas mais afetadas está a cidade de Cagayan de Oro, na qual o registro de mortos soma 215, e a vizinha Iligan, onde 144 residentes morreram, informou o secretário-geral da Cruz Vermelha Nacional, Gwen Pang.

O tufão Washi, com ventanias de até 90 quilômetros por hora, atingiu a ilha de Mindanao na noite de sexta-feira, trazendo chuva forte, impedindo decolagens de voos domésticos e deixando grandes áreas sem energia. O tufão causou ainda enchentes e deslizamentos de terra, obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas.

De acordo com a Cruz Vermelha Nacional Filipina (CVNF), 256 pessoas foram mortas pelas enchentes em Mindanao e em outra ilha. Soldados e policiais estavam recuperando mais corpos que foram arrastados para a praia de cidades das redondezas.

"O número de mortos ainda pode subir, porque ainda há muitas pessoas desaparecidas", disse a secretária-geral da CVNF, Gwendolyn Pang. Ela disse que as áreas mais afetadas estavam nas cidades de Iligan e Cagayan de Oro.

Quase 400 pessoas estavam desaparecidas, a maioria na vila costeira de Iligan. Casas foram varridas para o mar pelas enchentes enquanto os moradores dormiam.

O governo das Filipinas informou que cerca de 100 mil pessoas estavam desabrigadas e que foram levadas a mais de uma dúzia de abrigos em Iligan e Cagayan de Oro.

(Por Manny Mogato)