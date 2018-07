Tufão mata cerca de 50 pessoa no Vietnã e Camboja

Um quarto país, a Tailândia, está mobilizando tropas para oferecer ajuda humanitária em antecipação às enchentes do furacão Ketsana, que atingiu primeiramente as Filipinas no fim de semana, matando 346 pessoas.

O governo vietnamita afirma que 40 pessoas foram mortas pelo Ketsana, que chegou ao Vietnã nesta terça-feira, enquanto autoridades cambojanas estimam haver 11 mortos no país.

Relatórios climáticos afirmam que até no fim de quarta-feira os rios na província de Quang Nam, no Vietnã, podem chegar a níveis não vistos desde 1964.