Tufão Megi mata pelo menos 10 nas Filipinas O tufão Megi matou 10 pessoas nas Filipinas e arrasou áreas de vegetação no país. Nesta terça-feira, o fenômeno provocava chuvas na capital do país, enquanto se mantinha parado no mar, com chances de seguir para o sul da China. O tufão chegou às Filipinas ontem, com ventos de 225 km/h. Os danos causados por ele, porém, foram relativamente pequenos, porque a tormenta atingiu áreas pouco povoadas. Os funcionários das Filipinas também disseram que outro fator para a baixa incidência de mortes foi a grande preparação antes da chegada do tufão.