Tufi Duek explora a imensidão dos Lençóis Maranhenses Quarta marca a desfilar no primeiro dia do São Paulo Fashion Week (SPFW), no Pavilhão da Bienal, do Parque do Ibirapuera, a Forum Tufi Duek trouxe uma coleção inspirada nos Lençóis Maranhenses. Calças soltas, vestidos curtos e longos, blusas largas. Todas as peças acompanharam o movimento das dunas da bela paisagem do nordeste brasileiro. Mais uma vez ficou provado que Tufi sabe fazer vestido de festa - as modelos pareciam deusas gregas com peças esvoaçantes na passarela paulistana. Em um desfile com presença marcante de tops estreladas, como Ana Claudia Michels, Isabelli Fontana e Marcelle Bittar, os céus equatoriais, a imensidão do branco das areias e as inúmeras cores do Sol fizeram nascer uma gama de tonalidades e estampas fotográficas. Sedas e texturas onduladas exploraram o território feminino, ora dentro do universo motocrosser destemido, ora mergulhado na miragem sensual.