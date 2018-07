Tuju abrirá na Vila Madalena O restaurante Tuju vai abrir na Vila Madalena, na Rua Fradique Coutinho, 1.248, (ao lado do AK Vila) depois da Copa do Mundo - segunda quinzena de julho. A cozinha, brasileira e contemporânea, terá no comando o chef Ivan Ralston, que estudou na Espanha e passou por Mugaritz, no País Basco, e Maní, em São Paulo. Há mais de um ano, ele vem desenvolvendo pesquisa com fornecedores para a casa, que tem como premissa o uso de ingredientes nacionais - e locais. O salão do Tuju terá à frente Thiego Montiel, ex-Spot. /J.O.