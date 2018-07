Tumor no pênis afeta 2% dos homens com câncer

Patologia pouco comentada no Brasil, o câncer de pênis é responsável por 2% dos tumores que atingem a população masculina do País, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Associada a maus hábitos de higiene, a doença alcança índices alarmantes nas Regiões Norte e Nordeste, onde chega perto de 10% do total de casos de câncer. O Hospital das Clínicas da FMUSP recebe cerca de 60 pacientes com câncer de pênis por ano, de vários Estados. Desse total, em 80% dos casos há necessidade de amputação do membro.