Tumores ósseos atingem mais crianças e jovens

Nos EUA, cerca de 700 crianças são diagnosticadas a cada ano com este tumor. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) não possui estimativa de novos casos por se tratar de câncer infantil (há dados entre adultos). Mas, segundo o Inca, a maior taxa média de incidência de câncer ósseo foi registrada em meninos em Goiânia (22 casos por milhão) e a menor, em meninas, em Campinas (2,3 casos por milhão. Os principais sintomas são dor - que piora à noite - e aumento de massa no local. / F.B.