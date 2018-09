Tumulto deixa 15 feridos em amistoso na África do Sul

A poucos dias da abertura da Copa do Mundo na África do Sul, 15 pessoas ficaram feridas, entre elas um policial, quando uma multidão tentou entrar no estádio para assistir ao amistoso entre Nigéria e Coreia do Norte, num subúrbio de Johanesburgo.

Vários torcedores foram pisoteados quando tentavam entrar no estádio de Makhulong. A partida não foi organizada pela FIFA e o ingresso era gratuito.

O estádio tem capacidade para apenas 10 mil torcedores, mas muitos mais tentaram assistir à partida. Apenas um portão foi aberto para a entrada.

O policial - o ferido mais grave de todos - ficou espremido entre o portão e uma cerca.

O tumulto começou quando os policiais abriram o portão pela primeira vez, para permitir a entrada de fãs.

A polícia fechou o portão, mas reabriu-o pouco depois, quando mais torcedores foram pisoteados.

A maioria dos torcedores era de sul-africanos e nigerianos.

Segundo a polícia, centenas tinham fotocópias do ingresso e tentaram invadir o estádio depois de o jogo ter começado e a polícia ter fechado o portão.

Em outro incidente, o jogo foi interrompido por cinco minutos no segundo tempo, depois que uma cerca de proteção caiu dentro do estádio, deixando os torcedores vulneráveis a uma queda de alguns metros.

Segundo o correspondente da BBC do lado de fora do estádio, Piers Edwards, a partida aumentou o tipo de expectativa em relação à Copa do Mundo que as autoridades sul-africanas vêm tentando evitar.

O estádio não será usado durante a competição, mas os incidentes devem fazer com que a segurança seja reforçada ainda mais no jogo de abertura entre África do Sul e México no estádio Soccer City, na sexta-feira, afirma Edwards.

O jogo terminou com placar de 3 a 1 para a Nigéria, com gols de Yakubu Aiyegbeni, Victor Obinna Nsofor e Obafemi Martins do lado nigeriano e Jong Hyok Cha da Coréia do Norte.