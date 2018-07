Eles quebraram cadeiras e mesas do local. Os internos ainda agrediram dois funcionários que tiveram de ser levados para um pronto-socorro da região. Eles sofreram ferimentos na cabeça.

A situação foi controlada por seguranças do local por volta do meio-dia. Por volta das 14 horas, a Corregedoria da Fundação Casa estava no local. Uma sindicância será aberta para apurar o motivo do tumulto.