Tumulto deixa três feridos em estação de trem no Rio Um tumulto no fim da noite desta sexta-feira (13) deixou pelo menos três pessoas feridas na estação de trens da Central do Brasil, no centro do Rio. Às 23h55, alguns passageiros que estavam no local se irritaram com a demora para chegada dos trens e se envolveram em uma discussão com agentes da Supervia, a concessionária responsável pelo sistema de trens do Rio. Há relatos de disparos por armas de fogo. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar e liberados em seguida.