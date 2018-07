Tumulto em festival mata 18 na Alemanha

Equipes de resgate tiveram dificuldade para chegar até as vítimas do pisoteamento. Por medo de novos tumultos, os organizadores decidiram não evacuar toda o festival imediatamente. Mais de um milhão de pessoas participaram do evento, e a maior parte delas não soube do incidente no túnel.

Testemunhas disseram que, apesar do túnel de 600 metros estar fechado, as pessoas continuaram correndo o local. Dezenas estavam amontoados uns sobre os outros. "As pessoas foram empurradas até tropeçarem. Algumas foram espremidas contra a parede", disse um dos participantes do festival. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.