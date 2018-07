Tumulto em prefeitura paulista deixa 1 baleado, diz MTST Membros do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) invadiram hoje o prédio da prefeitura de Mauá, na Grande São Paulo. Houve confronto com a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, pelo menos um guarda civil se feriu, além de manifestantes. A assessoria do MTST afirmou que uma pessoa foi baleada. O movimento alega que o objetivo era protestar contra o desejo de moradores de um terreno no Jardim Paranavaí. Mais de 60 pessoas participavam da invasão. De acordo com a prefeitura de Mauá, eles entraram no prédio e se dirigiram ao segundo andar, onde fica o gabinete do prefeito, Oswaldo Dias (PT). Ainda segundo a prefeitura, os integrantes do MTST carregavam pedaços de paus e destruíram computadores, telefones e paredes. O caso deve ser registrado na 1ª delegacia da cidade.