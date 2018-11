Tumulto em rodeio deixa 4 mortos em Jaguariúna

No momento em que o portão foi aberto, por volta da 1 hora da madrugada de hoje, houve uma correria. Muitas pessoas caíram e foram pisoteadas. Segundo a Polícia Civil da cidade, o evento é promovido pela empresa Red Eventos. O rodeio ocorre na altura do quilômetro 130,5 da Rodovia Ademar de Barros (SP-340), no bairro Colmeia. O delegado titular da cidade, Rui Prado Marcondes, se deslocou até a arena para apurar os dados.

Os mortos, jovens com idades entre 20 e 25 anos, foram identificados como Vivian Montaguiner Contrera, Andréia Paola M. de Carvalho, Giovana Pereti e um rapaz que não portava documentos. Quatro vítimas, em estado grave, seguem internadas no Hospital Municipal Walter Ferrari, de Jaguariúna. Os demais feridos, a maioria com ferimentos leves, foram distribuídos para os hospitais da região.

O socorro, segundo a polícia, foi prestado por funcionários da empresa que promove o evento e por ambulâncias da Prefeitura. A cidade de Jaguariúna não dispõe de um posto militar de Bombeiros e depende do atendimento das equipes de resgate de Campinas, distante 20 quilômetros. O Centro de Operações dos Bombeiros de Campinas afirma que nenhuma equipe foi solicitada pelo quadro de bombeiros civis existente em Jaguariúna.

O prefeito da cidade, Márcio Gustavo Bernardes Reis, do PPS, esteve no hospital durante a madrugada e retornou para sua residência. Segundo o hospital, a equipe médica de plantão fará somente às 10 horas um pronunciamento oficial sobre as dimensões e os números do incidente. O telefone de contato da Red Eventos disponível no site da empresa não atendeu às chamadas feitas pela reportagem.