Tumulto em templo indiano 'mata mais de 120'

Mais de 120 pessoas morreram neste domingo, entre elas 30 crianças, durante um tumulto em um templo no nordeste da Índia, segundo informações da polícia local. O incidente aconteceu no templo hindu de Nainadevi, que fica no topo de uma montanha no estado de Himachal Pradesh, a 255 quilômetros da capital Nova Delhi. Dezenas de feridos estão sendo levados para hospitais das redondezas. Segundo o correspondente da BBC em Delhi Damian Grammaticas, corrimões de metal que cercavam a escadaria que leva ao templo desabaram, provocando pânico entre centenas de fiéis que se dirigiam ao local para participar de um festival religioso. De acordo com o correspondente, 50 mil pessoas são esperadas no evento, que começou no sábado e tem duração de nove dias. Tumultos em templos indianos são freqüentes durante festivais religiosos. Desde o início do ano, três incidentes similares já mataram seis pessoas. O governador do Estado de Himachal Pradesh disse que vai ajudar as famílias das vítimas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.