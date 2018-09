Tumulto entre alunos deixa 1 ferido e professores chamam a PM

Um estudante ficou levemente ferido na manhã desta quarta-feira, 12, em um tumulto iniciado após uma briga entre duas alunas na Escola Estadual Amadeu Amaral, no Belenzinho, zona leste de São Paulo. Os estudantes atiraram carteiras no pátio e danificaram janelas, segundo informações da PM, que foi acionada por volta das 9h30. Ainda segundo a PM, esta não foi a primeira vez que os professores chamaram os policiais para conter brigas e manifestações na mesma escola. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação esclareceu que a PM foi acionada porque os docentes não conseguiram controlar a situação e aguardaram a ação dos policiais na sala dos professores. As aulas foram suspensas. Ainda segundo a secretaria, a direção da escola deve identificar os alunos que participaram da depredação e acionar o Conselho de Escola, que reúne pais e educadores, indicando a expulsão e transferência dos envolvidos. Cabe ao Conselho decidir a punição. No comunicado, a secretaria ainda disse que "lamenta qualquer agressão contra alunos e professores" e ressaltou que "a direção da escola tomou a atitude correta ao acionar a polícia para conter os alunos envolvidos no caso".